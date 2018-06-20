Forbes: семья Игоря Шувалова владеет самолетом за $70 млн

Семья главы Внешэкономбанка и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова владеет бизнес-джетом Gulfstream G650. Его стоимость составляет около $70 млн.

Об этом пишет Forbes, ссылаясь на данные директората гражданской авиации Люксембурга от 11 мая 2018 года. По ним, самолет с регистрационным номером LX-MOV оформлен на компанию Altitude X3, зарегистрированную на Бермудских островах. Ранее на компанию с таким же названием был оформлен бизнес-джет семьи Шуваловых Bombardier Global Express.

Источник издания подтвердил, что саомлет принадлежит семье бывшего вице-премьера правительства РФ. Он предположил, что экс-чиновник не владеет им напрямую, но эксплуатирует в своих интересах.

Forbes отмечает, что Altitude — это единое название семейства компаний, зарегистрированных на Бермудах. О них говорится в так называемом «райском досье», документах офшорного регистратора Appleby. О том, что компания Altitude X3 принадлежит семье Шуваловых, стало известно летом 2016 года. Первым об этом сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. До этого ФБК публиковал расследование о самолете Bombardier, утверждалось, что жена Шувалова Ольга возит на нем своих собак на выставки. В декларации Шувалова самолет не указывался. Сейчас его сняли с учета, и по данным, Forbes, уже продали.

Отследить передвижения нового самолета семьи главы ВЭБа не удалось — функция заблокирована на всех авиатрекинговых ресурсах. Источники издания в частной авиации считают, что данные могли удалить вручную. В конце 2017 года самолет был замечен в Австрии, где у семьи экс-чиновника есть дом, а 24 мая прибыл в Санкт-Петербург, где в тот день начался ПМЭФ-2018, а Шувалов встретился в Константиновском дворце с Владимиром Путиным и получил назначение на должность в ВЭБе.

По итогам 2017 года бывший вице-премьер задекларировал доход в 91,28 млн рублей, его жена вписала в декларацию 89,1 млн рублей.