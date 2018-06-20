В Роскосмосе нашли нарушения на 760 миллиардов рублей

Счетная палата обнаружила в Роскосмосе нарушения на 760 млрд рублей. Это 40% от общей суммы нарушений, выявленных ведомством в 2017 году.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы, представляя отчет о деятельности ведомства. По его словам, результаты проверок легли в основу уголовных дел. Общая сумма нарушений, найденных в 2017 году, составила 1 трлн 865 млрд рублей. «Это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и в 3,5 раза больше, чем в 2015», — цитирует Кудрина «Интерфакс».

43,6% от общего объема — нарушения бухгалтерского учета. В 32% случаев были выявлены нарушения при формировании и исполнении бюджетов.