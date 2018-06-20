Арестованная топ-менеджер «Интер РАО ЕЭС» отказалась от гражданства Молдавии

Член правления «Интер РАО ЕЭС» Карина Цуркан, которую арестовали в России по подозрению в шпионаже, не является гражданской Молдавии. 2 года назад она вышла из гражданства этой страны.

Как пишет РБК, Цуркан получила разрешение на выход из гражданства в 2016 году. Год рождения Цуркан, указанный в документе о выходе, совпадает с годом рождения женщины в отчетности «Интер РАО». При этом на сайте компании отмечается, что у Карины Цуркан российское гражданство.

Накануне ФСБ задержала члена правления «Интер РАО ЕЭС» Карину Цуркан по обвинению в шпионаже . Источники РБК сказали, что женщине предъявили обвинения в сборе и передаче секретной информации разведкам иностранных государств, в том числе Румынии.

По Уголовному кодексу обвинения по статье «шпионаж» могут предъявить только иностранным гражданам и лицам без гражданства. Россиян за работу на иностранные спецслужбы судят по статье «Госизмена».