Россия присоединится к Евросоюзу в торговом споре с США

Власти России собираются присоединиться к торговому спору между Евросоюзом и США в ВТО. Он касается введения американской администрацией пошлин на сталь и алюминий.
«Применение США оспариваемых мер наносит значительный ущерб торговым интересам России. Поэтому РФ проявляет существенный торговый интерес к этим консультациям», — говорится в заявлении от имени РФ, которое цитирует «Интерфакс». В Минэкономразвития агентству пояснили, что участие в консультациях чужих споров в качестве третьей стороны не ограничивает право России самой начать спор по этому поводу в отношении США.
Евросоюз 6 июня подал запрос на консультации с США по вопросу пошлин на сталь и алюминий. Это первый этап подачи иска в ВТО.