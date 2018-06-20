Россия присоединится к Евросоюзу в торговом споре с США

Власти России собираются присоединиться к торговому спору между Евросоюзом и США в ВТО. Он касается введения американской администрацией пошлин на сталь и алюминий.

«Применение США оспариваемых мер наносит значительный ущерб торговым интересам России. Поэтому РФ проявляет существенный торговый интерес к этим консультациям», — говорится в заявлении от имени РФ, которое цитирует «Интерфакс». В Минэкономразвития агентству пояснили, что участие в консультациях чужих споров в качестве третьей стороны не ограничивает право России самой начать спор по этому поводу в отношении США.

Накануне стало известно, что Россия собирается ввести дополнительные пошлины на товары из США в ответ на ввод Вашингтоном повышенных сборов на ввоз стали и алюминия. В числе этих товаров может оказаться строительно-дорожная техника. В Минэкономразвития подчеркнули, что лекарств в перечне нет. Ответные ограничения оцениваются на сумму до $537,6 млн. По правилам, Россия может ввести пошлины через 30 дней после официального уведомления ВТО.

Евросоюз 6 июня подал запрос на консультации с США по вопросу пошлин на сталь и алюминий. Это первый этап подачи иска в ВТО.