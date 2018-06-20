Российская платежная система пыталась обойти украинские санкции

Российская платежная система пыталась обойти санкции, которые запрещают ей проводить денежные переводы на территорию Украины. Об этом заявила СБУ.
Как сообщает «КоммерсантЪ», речь идет о платежной системе Contact. До недавнего времени информация о переводах на Украину была доступна на ее сайте, несмотря на санкции, наложенные Киевом. Помогала ей в этом международная система Tyme. После того, как об этом стало известно, Национальный банк Украины отозвал у Tyme лицензию. Каким образом компании взаимодействовали, не уточнялось.
Собеседники «Коммерсанта» на платежном рынке считают, что для обхода санкций системы должны были задействовать игрока из третьей страны, которому российская платформа передавала бы платежи для Украины. Отмечается, что у Contact были партнерские отношения с грузинской Intel Express, и с 2015 года она выдавала на Украину переводы, собранные российской платформой.
В октябре 2016 года власти Украины ввели санкции против российских платежных систем. Право осуществлять переводы туда потеряли платформы «Колибри», «Золотая корона», «Юнистрим», «Лидер», Anelik и Blizko. Россия в качестве ответной меры запретила денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы, а в мае 2018 года Киев расширил свой список, включив в него Webmoney и Contact.