Российская платежная система пыталась обойти украинские санкции

Российская платежная система пыталась обойти санкции, которые запрещают ей проводить денежные переводы на территорию Украины. Об этом заявила СБУ.

Как сообщает «КоммерсантЪ», речь идет о платежной системе Contact. До недавнего времени информация о переводах на Украину была доступна на ее сайте, несмотря на санкции, наложенные Киевом. Помогала ей в этом международная система Tyme. После того, как об этом стало известно, Национальный банк Украины отозвал у Tyme лицензию. Каким образом компании взаимодействовали, не уточнялось.

Система Contact принадлежит группе Qiwi. Издание выяснило, что она же с 2011 по 2013 год владела финансовой компанией ОМП-2013, которая распоряжается брендом Tyme. Последняя в 2018 года, до отзыва лицензии, стала крупнейшей системой денежных переводов на Украине и получила статус социально значимой. В России существует система Tyme с похожим логотипом, которая является партнером Qiwi. Там изданию сообщили, что не имеют никакого отношения к украинской компании, а переводы между Россией и Украиной посредством системы Contact не осуществлялись.

Собеседники «Коммерсанта» на платежном рынке считают, что для обхода санкций системы должны были задействовать игрока из третьей страны, которому российская платформа передавала бы платежи для Украины. Отмечается, что у Contact были партнерские отношения с грузинской Intel Express, и с 2015 года она выдавала на Украину переводы, собранные российской платформой.

В октябре 2016 года власти Украины ввели санкции против российских платежных систем. Право осуществлять переводы туда потеряли платформы «Колибри», «Золотая корона», «Юнистрим», «Лидер», Anelik и Blizko. Россия в качестве ответной меры запретила денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы, а в мае 2018 года Киев расширил свой список, включив в него Webmoney и Contact.