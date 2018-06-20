Камчатский депутат приехал на работу на коне в знак протеста против роста цен на бензин

Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский приехал на пленарное заседание на коне в знак протеста против повышения цен на бензин. У входа в здание его встретила полиция с повесткой.

Пучковский рассказал «Интерфаксу», что у входа в здание его встретил полицейский, который вручил ему повестку с требованием прийти в ОВД для составления протокола об административном нарушении. При этом в повестке указано, что Пучковский должен явиться в полицию 26 июня прошлого года.

Коня депутата зовут Ракета. По пути его, также верхом, сопровождали подростки, которые помогают ухаживать за лошадьми в приусадебном хозяйстве. Депутат говорит, что, пока он ехал на работу, ему махали руками автомобилисты и сигналили в знак поддержки. В конце мая в связи с ростом цен на бензин Михаил Пучковский заявил, что у него нет возможности ездить на заседания на автомобиле и потребовал обустроить на парковке ЗакСа стоянку для коня. Пучковский является депутатом на неосвобожденной основе, то есть не получает зарплату за свою депутатскую деятельность. Депутат говорит, что цены на дизельное топливо в регионе приближаются к отметке в 70 рублей за литр и вырастут еще сильнее с повышением НДС.