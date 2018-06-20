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Более 3 тыс. жителей Донбасса погибли в ходе конфликта в регионе

20.06.2018

Более 3 тыс. мирных жителей погибли с начала конфликта на Донбассе. Еще 7,9 тыс. человек получили ранения.

Обновленные данные представила миссия ООН по правам человека на Украине. Сегодня глава миссии Фиона Фрейзер представила отчет о ситуации с правами человека в этой стране.

«За весь период конфликта с 14 апреля 2014 года по 15 мая 2018 года миссия зафиксировала по меньшей мере 3023 погибших среди гражданского населения Донбасса», — цитирует ее слова ТАСС. По словам Фионы Фрейзер, еще 7,9 тыс. человек были ранены. За последние 3 месяца отчетного периода на Донбассе погибли 19 мирных жителей, 62 получили ранения.

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