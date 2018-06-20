Более 3 тыс. жителей Донбасса погибли в ходе конфликта в регионе

Более 3 тыс. мирных жителей погибли с начала конфликта на Донбассе. Еще 7,9 тыс. человек получили ранения.

Обновленные данные представила миссия ООН по правам человека на Украине. Сегодня глава миссии Фиона Фрейзер представила отчет о ситуации с правами человека в этой стране.