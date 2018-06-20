Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа

Самолеты израильских ВВС атаковали 25 объектов движения ХАМАС на территории сектора Газа. Удар нанесли в ответ на возобновившиеся обстрелы.

На сайте Армии обороны Израиля сообщается, что силы ВВС страны поразили цели в нескольких лагерях ХАМАС и на территории военного завода, принадлежащего группировке. В заявлении отмечается, что удары нанесли в ответ на пуск 45 ракет боевиками ХАМАС по территории Израиля.

"Террористическая организация ХАМАС в течение ночи предприняла нападения на граждан Израиля путем жестоких ракетных атак. Это ставит сектор Газа и его мирных жителей на путь ухудшения ситуации", - говорится в заявлении.

7 ракет перехватили системы ПВО страны, по меньшей мере 3 упали в районе израильских поселений в секторе Газа. Жертв и пострадавших нет.