Один день в СИЗО приравняли к полутора дням в колонии

Госдума приняла поправку в УК РФ, которая приравнивает один день нахождения в СИЗО к полутора дням в колонии общего режима. Соответствующий законопроект находился на рассмотрении 10 лет.

Как сообщает «Интерфакс», поправку поддержали во втором чтении, соответствующий законопроект находится на рассмотрении уже 10 лет. По нему, день, проведенный в СИЗО, приравнивается к 1,5 дням в колонии общего режима и в воспитательной колонии, а также к 2 дням в колонии-поселении.

Сейчас срок для фигурантов уголовных дел считается по принципу «день за день» независимо от того, какое наказание им назначено. Этот принцип сохранится для тех, кто отбывает срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режима.

Также документ предлагает приравнять 2 дня домашнего ареста на время следствия к 1 дню колонии вне зависимости от строгости режима.