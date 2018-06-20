Политологи назвали возможные сценарии рассмотрения пенсионной реформы

Фонд «Петербургская политика» представил обзор о пенсионной реформе в России. В нем политологи назвали несколько сценариев рассмотрения реформы. Самым вероятным оказался «компромисс по инициативе власти».

Обзор опубликован на сайте фонда. В нем эксперты говорят, что появление проекта о повышении пенсионного возраста стало «серьезным и в целом малоприятным сюрпризом». Они отмечают, что внесение законопроекта не сопровождалось работой с общественным мнением и оставляет у наблюдателей «ощущение зашкаливающего уровня импровизации» и «неспровоцированного нападения на «устои».

«В условиях размытой повестки и табуированности на критику власти пенсионная тематика — куда более понятное и естественное окно для выплеска агрессии в адрес правительства, нежели цены на бензин или повышение НДС», — говорится в обзоре.

К рискам, которые могут вызвать необходимость корректировать пенсионную реформу, политологи отнесли контраст между «некофликтным характером ее разъяснения» и «очевидным взрывоопасным потенциалом общественной реакции», наличие у россиян мотиваций для несогласия с реформой, дефицит «фронтменов», на которых можно переадресовать общественный гнев и неготовность власти хотя бы символически продемонстрировать встречные самоограничения. Кроме того, отмечается в докладе, у власти нет «внятного и не противоречащего стереотипам населения» ответа на вопрос, ради чего нужно идти на такие меры.

В документе представлено 4 варианта развития ситуации с пенсионной реформой. Самым возможным из них политологи назвали компромисс по инициативе власти, его вероятность составила 40%. По 20% вероятности у сценариев «продавливания» представленной реформы и принуждения к компромиссу обществом. В первом случае эксперты отмечают неготовность власти к шоковым для общества действиям, во втором — то, что традиция социального протеста в стране «в значительной степени утрачена». В 15% оценили вероятность того, что на компромисс власти пойдут в случае «внутреннего разлома». Вариант того, что реформу пересмотрят после принятия закона, оценивается всего в 5%.

Ранее сообщалось, что Кремль готов смягчить реформу в случае острой реакции со стороны россиян. О протестных акциях в начале июля заявили политик Алексей Навальный», организация «Левый фронт», партия «Яблоко» и представители профсоюзов. Последние призвали организовывать митинги по всей стране.

14 июня правительство представило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 для мужчин и до 63 лет для женщин. Если его примут осенью, россияне, которые должны были уйти на пенсию в 2019 году, смогут сделать это на год позже.