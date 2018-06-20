СПЧ: суд необоснованно отказал в возбуждении дела о подброшенных Оюбу Титиеву наркотиках

Совет по правам человека назвал необоснованным отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению правозащитника Оюба Титиева о том, что ему подбросили наркотики.

Об этом говорится в заключении по делу главы чеченского «Мемориала», подготовленным комиссией СПЧ по научно-правовой экспертизе. Документ подготовлен по материалам проверки по заявлению правозащитника.

Эксперты, которые подготовили заключение, пришли к выводу, что отказ в возбуждении дела является необоснованным и незаконным. «Выводы следователя не основаны на достаточных сведениях, подтверждающих отсутствие обстоятельств, указанных в заявлении О. С. Титиева», — говорится там. Также, отмечается в документе, в постановлении об отказе не приводится «разумного логического объяснения того, каким образом полученные показания должностных лиц МВД опровергают доводы О. С. Титиева о том, что пакет, предположительно содержащий наркотическое вещество, был подброшен ему неизвестными сотрудниками МВД при остановке автомобиля, произошедшей до описываемых в постановлении событий». Кроме того, по данным правозащитников, в возбуждении дела отказали на основании, которое не соответствует «даже той версии произошедшего, которой придерживается следствие».

Авторы заключения говорят, что из предмета проверки по жалобе Титиева намеренно исключили обстоятельства, «установление которых неизбежно привело бы к выводу о фальсификации уголовного дела». Доводы главы чеченского материала во всех постановлениях следователя опровергаются только показаниями полицейских.

Оюба Титиева задержали в январе в Грозном и арестовали за хранение наркотиков — полицейские заявили, что нашли запрещенные вещества в его машине. Титиев говорит, что наркотики ему подбросили. МВД и Генпрокуратура не нашли нарушений при задержании, позже СК и суд отказали в возбуждении уголовного дела по этой жалобе.