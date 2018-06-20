СПЧ: суд необоснованно отказал в возбуждении дела о подброшенных Оюбу Титиеву наркотиках

Совет по правам человека назвал необоснованным отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению правозащитника Оюба Титиева о том, что ему подбросили наркотики.
Об этом говорится в заключении по делу главы чеченского «Мемориала», подготовленным комиссией СПЧ по научно-правовой экспертизе. Документ подготовлен по материалам проверки по заявлению правозащитника.
Авторы заключения говорят, что из предмета проверки по жалобе Титиева намеренно исключили обстоятельства, «установление которых неизбежно привело бы к выводу о фальсификации уголовного дела». Доводы главы чеченского материала во всех постановлениях следователя опровергаются только показаниями полицейских.
Оюба Титиева задержали в январе в Грозном и арестовали за хранение наркотиков — полицейские заявили, что нашли запрещенные вещества в его машине. Титиев говорит, что наркотики ему подбросили. МВД и Генпрокуратура не нашли нарушений при задержании, позже СК и суд отказали в возбуждении уголовного дела по этой жалобе.