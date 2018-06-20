США вышли из Совета ООН по правам человека

Постпред США при ООН Ники Хейли и госсекретарь Майк Помпео объявили о выходе страны из Совета ООН по правам человека. Они обвинили организацию в лицемерии и корысти.

«При этом я хочу прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека», — отметила Хейли, которую цитирует «Интерфакс». По ее словам, за год призывы властей США к реформе Совета не были услышаны. Решение о выходе принято после того, как Штаты «не увидели никакого прогресса». Хейли отметила, что США могли бы выйти из Совета сразу после смены администрации, но не сделали этого. «Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека» — сказала она, добавив, что Совет ООН по правам человека защищает нарушителей этих прав.

Отдельно представитель США упомянула отсутствие борьбы с массовыми нарушениями прав в Венесуэле и Иране и то, что Совет ООН приветствовал в качестве своего нового члена Демократическую Республику Конго. Также она обвинили Совет во враждебности по отношению к Израилю и сказала, что США рассмотрят возможность вернуться в Совет после проведения там реформ.

В мае организация приняла резолюцию с призывом провести международное расследование действий военных Израиля против участников массовых протестов в секторе Газа. США голосовали против.