Жителям Волоколамска отказали в компенсации за вред от полигона «Ядрово»

Суд Волоколамска отказал в иске жителям города, которые требовали закрыть полигон «Ядрово» и выплатить им компенсацию морального вреда.
Об этом сообщает портал РАПСИ. Помимо компенсации морального вреда в размере 1,4 млн рублей и закрытия свалки жители требовали провести рекультивацию территории «Ядрово». По их мнению, оператор полигона не справился со своими обязанностями и должен быть отстранен от управления. Также истцы указывали, что работа полигона плохо влияет на здоровье жителей и лишает их конституционного права на благоприятную окружающую среду. Их адвокат отмечала, что свалка уже заполнена на 100%, а с 2017 года компания-оператор неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения.
Ранее Волоколамский городской суд дважды не находил оснований для удовлетворения подобных обращений от жителей.Жители подмосковного города с февраля 2018 года жалуются на неприятный запах с полигона. 21 марта 77 школьников обратились к врачам с жалобами на здоровье, родители связали это с выбросами свальных газов в «Ядрово». В городе прошло несколько акций протеста, главу Волоколамского района Евгения Гаврилова отправили в отставку. 19 марта оператора полигона оштрафовали на 150 тыс. рублей за нарушение экологических требований. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал закрыть полигон до 15 июня, этот срок уже прошел. Референдум о закрытии «Ядрово» должен был пройти 17 июня, но его решили перенести на 9 сентября в связи с протестом прокуратуры.