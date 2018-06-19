Жителям Волоколамска отказали в компенсации за вред от полигона «Ядрово»

Суд Волоколамска отказал в иске жителям города, которые требовали закрыть полигон «Ядрово» и выплатить им компенсацию морального вреда.

Об этом сообщает портал РАПСИ. Помимо компенсации морального вреда в размере 1,4 млн рублей и закрытия свалки жители требовали провести рекультивацию территории «Ядрово». По их мнению, оператор полигона не справился со своими обязанностями и должен быть отстранен от управления. Также истцы указывали, что работа полигона плохо влияет на здоровье жителей и лишает их конституционного права на благоприятную окружающую среду. Их адвокат отмечала, что свалка уже заполнена на 100%, а с 2017 года компания-оператор неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения.

Представитель ответчика на суде заявил, что не видит связи между хроническими заболеваниями и деятельностью «Ядрово». Представители Министерства экологии Московской области также просили суд отказать жителям города в иске.

Ранее Волоколамский городской суд дважды не находил оснований для удовлетворения подобных обращений от жителей.