Подозреваемую в шпионаже арестовали в Москве

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемую в шпионаже. Ее имя совпадает с именем члена правления "Интер РАО ЕЭС".

Как сообщает ТАСС, арестованную зову Карина Цуркан. Издание отмечает, что она является иностранной гражданкой и будет находиться под стражей до 13 августа. Ее защита подала жалобу на это решение. Других подробностей представитель суда не сообщила, отметив, что дело имеет гриф «секретно».

Карине Цуркан инкриминируется статья 276 УК РФ («шпионаж»). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Полная тезка арестованной — член правления «Интер РАО ЕЭС». На сайте отмечается, что она руководит блоком трейдинга. "Интерфаксу" в "Интер РАО ЕЭС" сообщили, что Карина Цурканова находится в отпуске.







