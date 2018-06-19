Подозреваемую в шпионаже арестовали в Москве

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемую в шпионаже. Ее имя совпадает с именем члена правления "Интер РАО ЕЭС".
Как сообщает ТАСС, арестованную зову Карина Цуркан. Издание отмечает, что она является иностранной гражданкой и будет находиться под стражей до 13 августа. Ее защита подала жалобу на это решение. Других подробностей представитель суда не сообщила, отметив, что дело имеет гриф «секретно».
Полная тезка арестованной — член правления «Интер РАО ЕЭС». На сайте отмечается, что она руководит блоком трейдинга. "Интерфаксу" в "Интер РАО ЕЭС" сообщили, что Карина Цурканова находится в отпуске.