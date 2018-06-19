Суд разрешил заморозить активы «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы ПАО «Газпром» в Великобритании. Это сделано по просьбе украинского «Нафтогаза», который пытается взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд.

Как сообщает ТАСС, решение лондонского суда принято в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража. 28 февраля эта инстанция приняла окончательное решение по спору о контракте на транзит газа по украинской территории. По решению суда, «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд за недостаточные объемы транзита топлива. Российская компания отказалась исполнять решение, заявив, что оно написано при участии «посторонних людей». В июне суд в Нидерландах принял решение арестовать активы «Газпрома» для принудительного исполнения взыскания долга. 14 июня российская компания сообщила, что апелляционный суд округа Свеа приостановил решение Стокгольмского арбитража