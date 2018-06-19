Агрегаторов такси обяжут платить за ДТП и порчу багажа

Агрегатор такси будет нести ответственность за вред, причиненный пассажирам во время поездки. Об этом говорится в проекте постановления Верховного суда РФ.

Проект опубликован на сайте Верховного суда. По документу, агрегатор такси должен будет нести ответственность за вред, причиненный пасссажиру, а также за порчу его багажа или одежды во время поездки. Правило будет работать в случае, если договор перевозки заключен между пассажиром и фирмой-агрегатором, либо если «из обстоятельств заключения договора — например, из рекламных вывесок, информации на сайте в сети Интернет, переписки сторон при заключении договора — у добросовестного гражданина-потребителя могло сложиться мнение, что договор перевозки заключается непосредственно с этим лицом».

В документе говорится, что агрегатор такси должен отвечать за действия «лиц, к услугам которых он прибегает для осуществления перевозок», как за свои собственные. Помимо прочего, компания должна будет нести ответственность за случайное причинение вреда. Это, к примеру, ДТП по вине третьих лиц или кражи. В проекте говорится, что от возмещения ущерба перевозчика могут освободить только непредвиденные обстоятельства, например стихийное бедствие.

Документ планируется к принятию в ближайшее время.