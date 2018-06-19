Россия введет дополнительные пошлины на товары из США

Правительство собирается ввести дополнительные пошлины на американские товары. Они коснутся продукции, аналоги которой есть на российском рынке.

О дополнительных пошлинах сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Как пишет РБК, он назвал это «балансирующими мерами», которые будут введены в ближайшее время. «Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели», — добавил министр.

По словам Орешкина, такие меры решено принять в ответ на введение администрацией США пошлин на импорт стали и алюминия. Перечень товаров, на которые будут распространяться пошлины, обещают подготовить в течение нескольких дней.

22 мая власти России уведомили ВТО о планах ввести ответные ограничения на американские товары на сумму до $537,6 млн, эквивалентной ущербу от ограничений на поставки стали и алюминия. Через 30 дней после этого уведомления Россия может ввести ответные меры.