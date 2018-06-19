Профсоюзы выйдут на митинги против повышения пенсионного возраста

Профсоюзы решили выйти на митинги против пенсионной реформы. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил руководителям региональных объединений проводить в городах митинги, шествия и пикеты против повышения возраста выхода на пенсию.

Об этом говорится в письме ФНПР, направленном руководителям профсоюзных организаций, которое цитирует РБК. Там отмечается, что все выступления нужно проводить с соблюдением законодательства. Михаил Шмаков в обращении предлагает также провести встречи с главами регионов и проинформировать им об отрицательной позиции профсоюзов по повышению пенсионного возраста. Также председатель ФНПР считает важным инициировать заседания трехсторонних комиссий в регионах, а протоколы их решений направить в органы власти. Кроме того, он предложил донести позицию профсоюзов до депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

14 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Первыми под него попадают те, кто собирался выйти на пенсию в 2019 году, по документу, они смогут сделать это на год позже. Госдума заявила, что примет документ в осеннюю сессию

Перед внесением законопроект обсуждался на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Сторона профсоюзов на нем не поддержала реформу и предложила смягчить ее, повысив возраст выхода на пенсию для женщин не на 8 лет, а на 5. Сторона работодателей в РТК выступила за планы правительства, отметив, что нужно провести оценку влияния нововведений на рынок труда и экономику. 18 июня документ направили в регионы.

Конфедерация труда России инициировала петицию против повышения пенсионного возраста. На сайте Change.org к настоящему моменту она набрала почти 2 млн голосов. О планах провести акцию протеста против пенсионной реформы 28 июля сообщила КПРФ. 1 июля в 20 городах, где не проводятся матчи ЧМ-2018, митинги собираются провести Алексей Навальный и его сторонники. Акцию на 3 июля в Москве назначила партия «Яблоко», на следующий день в столице против повышения пенсионного возраста выступят сторонники «Левого фронта» и движения «Моссовет». Газета "Ведомости" сообщала, что Кремль отслеживает реакцию на реформу в регионах и готов смягчить ее в случае, если люди начнут выходить на митинги.