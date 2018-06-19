Кремль ответил на просьбу российских деятелей культуры о помиловании Сенцова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обращение деятелей культуры к Владимиру Путину. Они просят президента помиловать режиссера Олега Сенцова.

«Резонанс общественный никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской Федерации», — цитирует Пескова РБК. Он заявил, что знает о письме, и добавил, что для помилования предусмотрена специальная процедура, которую должен инициировать сам заключенный.

Издание отмечает, что, по словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, тот готов написать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене. Украинский МИД не исключал, что режиссера могут обменять на арестованного в Киеве руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, но на прямой линии Владимир Путин сказал, что власти еще не думали об этом.

Обращение 14 деятелей культуры к президенту с просьбой помиловать Сенцова было опубликовано сегодня. Под ним подписались актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Александо Сокуров и Валерий Тодоровский, журналист Владимир Познер и другие.

«Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает», — говорится в письме. С 14 мая украинский режиссер, приговоренный к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации терактов в Крыму, держит бессрочную голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных.