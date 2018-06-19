«Яблоко» и «Левый фронт» подали заявки на митинг против повышения пенсионного возраста

Представители «Левого фронта», движения «Моссовет» и партии «Яблоко» подали уведомления на проведение митингов против повышения пенсионного возраста. «Левый фронт» и «Моссовет» собираются провести митинг в Москве 4 июля, «Яблоко» — 3 июля.

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил «Интерфаксу», что акция должна пройти на площади Революции в Москве. Предполагаемое количество ее участников — до 2 тыс. человек. Митинг будет посвящен требованию провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста. Удальцов добавил, что дату 4 июля организация выбрала потому, что в этот день в Москве и других городах не будет матчей ЧМ-2018, поэтому активисты не должны помешать болельщикам. Организаторы готовы изменить место проведения митинга, но отказ в согласовании в связи с чемпионатом мира по футболу будут считать незаконным.

Партия «Яблоко» подала в правительство Москвы заявку на проведение акции 3 июля на Суворовской площади. Кроме того, Алексей Навальный сегодня анонсировал проведение акции против повышения пенсионного возраста 1 июля. Заявки на проведение поданы в 20 российских городах, в которых не проводятся матчи ЧМ-2018.

14 июня стало известно о планах правительства повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Первыми реформа коснется тех, кто должен был выходить на пенсию в 2019 году, они смогут сделать это на год позже. Накануне Госдума сообщила, что принятие законопроекта ожидается в осеннюю сессию. Петицию с требованием не повышать пенсионный возраст за 5 дней подписали более 1,8 млн человек. Ранее сообщалось, что Кремль готов смягчить пенсионную реформу в случае протестов россиян.