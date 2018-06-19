Фигурантов дела о беспорядках в Симферополе приговорили к условным срокам

Центральный районный суд Симферополя вынес приговоры пятерым фигурантам дела о массовых беспорядках в Симферополе в 2014 году. Они получили условные сроки.
Как сообщает «Интерфакс», Али Асанов и Мустафа Дегерменджи получили по 4,5 года условно, Арсен Юнусов и Эскендер Кантемиров — по 4 года условно, Эскендера Эмирвалиева суд приговорил к условному сроку в 3,5 года.
26 февраля 2014 года, за несколько недель до референдума о принадлежности Крыма, у здания Законодательного собрания Симферополя произошли столкновения между крымскими татарами и пророссийскими активистами. В результате драки и давки погибли 2 человека, 79 пострадали. Обвинительное заключение в отношении фигурантов дела в декабре 2015 года утвердила в то время прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская.
*Меджлис крымскотатарского народа признан экстремистской организацией и запрещен в России.