Сокуров, Познер и Хаматова просят Путина помиловать Олега Сенцова

Российские деятели культуры просят президента РФ помиловать Олега Сенцова. Он держит голодовку в колонии больше месяца.

Обращение к президенту опубликовано на сайте «Эха Москвы». Под ним подписались 14 человек: актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский , Алексей Учитель, Алексей Федорченко, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, а также глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает. Необходимо проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь. Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас», — говорится в обращении.

Украинского режиссера Олега Сенцова в России осудили на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая он держит бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных из российских тюрем. Владимира Путина не раз просили о его помиловании, с призывом освободить Сенцова выступали деятели культуры, члены Европарламента, Европейской киноакадемии и американского ПЕН-центра.