США грозят Китаю новыми пошлинами на импорт товаров

США могу ввести дополнительные пошлины на товары из Китая. По словам американского президента Дональда Трампа, сбор может коснуться продукции на сумму $200 млрд.
Слова Трампа передает Reuters. Американский президент заявил, что это — ответ на решение правительства Китая повысить тарифы на продукцию из США. Трамп попросил торгпреда страны определить список товаров, которые могут попасть под новые пошлины. По его словам, они вступят в силу, «если Китай не откажется изменить свои действия».
16 июня Пекин заявил об ответных мерах. Китай ввел пошлины в размере 25% на американские товары на сумму $50 млрд. На часть продукции из списка новые меры начнут действовать с 6 июля.