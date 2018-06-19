США грозят Китаю новыми пошлинами на импорт товаров

США могу ввести дополнительные пошлины на товары из Китая. По словам американского президента Дональда Трампа, сбор может коснуться продукции на сумму $200 млрд.

Слова Трампа передает Reuters. Американский президент заявил, что это — ответ на решение правительства Китая повысить тарифы на продукцию из США. Трамп попросил торгпреда страны определить список товаров, которые могут попасть под новые пошлины. По его словам, они вступят в силу, «если Китай не откажется изменить свои действия».

15 июня президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из Китая, в перечне более 1 тыс. наименований. Повышенные ставки начнут действовать с 6 июля. В заявлении Трампа говорится, что на такие меры администрация США пошла из-за «хищения интеллектуальной собственности и технологий». Тогда отмечалось, что если КНР пойдет на ответные меры, США может ввести дополнительные пошлины.

16 июня Пекин заявил об ответных мерах. Китай ввел пошлины в размере 25% на американские товары на сумму $50 млрд. На часть продукции из списка новые меры начнут действовать с 6 июля.