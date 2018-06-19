В России увеличили пошлины за загранпаспорта и водительские удостоверения

Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении пошлин за выдачу загранпаспортов и водительских удостоверений нового поколения. Инициатором повышения выступило МВД.

Как сообщается на сайте Госдумы, госпошлина за заграничный паспорт составит 5 тысяч рублей вместо 3,5 тысяч, за выдачу документа для детей младше 14 лет нужно будет заплатить 2500 рублей. Пошлина за выдачу водительского удостоверения увеличивается с 2 до 3 тысяч рублей. Размер платы за свидетельство о регистрации транспортных средств составит 1500 рублей вместо 800. Поправки вступят в силу через месяц после даты официального опубликования.

Инициатором повышения госпошлин стало МВД. В законопроекте говорится, что их рост позволит компенсировать затраты на создание инфраструктуры для документов нового поколения.