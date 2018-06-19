Навальный анонсировал акцию протеста против пенсионной реформы

Политик Алексей Навальный сообщил о подготовке акции протеста против повышения пенсионного возраста. Она пройдет в 20 городах страны.

Как сообщил оппозиционер в своем профиле в Instagram, акция пройдет 1 июля в городах, в которых не будет матчей ЧМ-2018 — в местах проведения игр чемпионата ужесточили согласование действуют усиленные меры безопасности, которые усложняют согласование митингов.

«Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым — самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятком миллионов человек под видом «назревшей реформы», — заявил Навальный. Он призвал всех, независимо от политических предпочтений, выходить на улицы 1 июля. Заявки на проведение митинга поданы в Белгороде, Бийске, Краснодаре, Красноярске, Ижевске, Комсомольске-на-Амуре, Липецке, Мурманске, Новосибирске, Оренбурге, Новокузнецке, Твери, Пскове, Ставрополе, Томске, Ярославле и Хабаровске.

14 июня стало известно о планах правительства повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Первыми реформа коснется тех, кто должен был выходить на пенсию в 2019 году, они смогут сделать это на год позже. Накануне Госдума сообщила, что принятие законопроекта ожидается в осеннюю сессию. Петицию с требованием не повышать пенсионный возраст за 5 дней подписали более 1,8 млн человек. Ранее сообщалось, что Кремль готов смягчить пенсионную реформу в случае протестов россиян.