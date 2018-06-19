Аналитики назвали минимальную зарплату среднего класса в России

Чтобы причислить себя к среднему классу, россиянин должен зарабатывать от 60 тыс. рублей в регионах и вдвое больше — в Москве. Минимальный доход подсчитали аналитики АКРА.

Итоги исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства «Основные мАКРАтренды: рост региональной дифференциации в России» опубликовал РБК. К среднему классу аналитики отнесли тех, кто «обладает максимальной экономической активностью». В отчете говорится, что это люди, доходы которых позволяют им иметь недвижимость и автомобиль. Они покупают товары повышенного качества по более высокой цене, что стимулирует развитие производств и предпринимательства. У россиян из среднего класса нет проблем с оплатой счетов и покупкой нужных товаров, они выезжают за границу, могут позволить себе ипотеку, имеют высшее образование и, как правило, занимаются «умственным трудом или предпринимательством».

Чтобы рассчитать минимальную зарплату, аналитики проанализировали стоимость недвижимости и оплаты услуг ЖКХ в каждом регионе, автомобиля среднего класса и отпуска два раза в год. Оказалось, что минимальная зарплата для среднего класса в регионах составляет 60 тыс. рублей до вычета налогов. В Москве она должна быть вдвое выше — 120 тыс. рублей. По данным Росстата, средняя зарплата в России сейчас составляет 41,4 тыс. рублей.

По данным АКРА, средний класс в России пока не достиг докризисных значений. «До обвала доходов населения в ноябре-декабре 2014 года она составляла порядка 30% от выборки, но уже в 2015 году средний класс сократился на 3 п. п. от выборки», — рассказали аналитики. В последние годы есть некоторое восстановление динамики, но на уровень 2014 года она еще не вернулась. Доля работников, которые получают такую зарплату, чтобы их можно было отнести к среднему классу, увеличилась. Но по большей части это произошло за счет показателей в добывающих регионах и финансовых центрах — Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.



