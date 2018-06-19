Снижение беспошлинного порога для заграничных интернет-покупок могут отложить

Правительство может отложить снижение беспошлинного порога для покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах с €1000 до €500. В случае принятия такого решения отсрочка составит полгода.

О том, что в правительстве обсуждается еще один вариант снижения беспошлинного порога для интернет-покупок за рубежом, сообщает издание «КоммерсантЪ». По новой схеме, введение пошлин на посылки стоимостью более €500 могут отложить на полгода, до 1 января 2019 года. При этом с 1 июля 2019 года порог беспошлинного ввоза могут снизить до €100 за посылку и снять ограничение на количество товаров в месяц. По данным издания, такие поправки сейчас обсуждаются в Минфине и Минкомсвязи.

Накануне глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазанов заявил , что порог беспошлинного ввоза снизят с €1000 до €500 с 1 июля 2018 года, а с 1 января 2019 он снизится до €200. Сазанов добавил, что такие меры станут первым шагом для реализации предложения ФТС облагать пошлинами все покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах независимо от их стоимости.

По действующим правилам, в Россию можно ввозить без пошлины товары общей стоимостью до €1000 и весом до 31 кг в месяц. За превышение порога нужно платить пошлину в размере 30%.