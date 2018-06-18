В Москве задержали актеров Театра.doc за раздачу листовок об Олеге Сенцове

Полиция задержала актеров Театра.doc Марию Чупринскую и Григория Гандлевского, а также художницу Алису Сатину и активистку Наталью Савоськина. Они раздавали в центре Москвы листовки о деле Олега Сенцова.

Как сообщает «ОВД-Инфо», первой задержали Наталью Савоськину. Сотрудники ОМОН подошли к ней и сказали о запрете агитации. В листовках, которые раздавали активисты, на английском и испанском языках рассказывалось о Сенцове и его преследовании в России. Задержанную увезли в ОВД «Китай-город». Остальные участники акции пришли туда и полицейские начали заталкивать их в отдел «для беседы». На Наталью Савоськину позже составили протокол по статье о нарушении порядка проведения акции.