СМИ узнали фамилию нового фигуранта дела о покушении на Аркадия Бабченко

Фигуранта дела о покушении на журналиста Аркадия Бабченко, задержанного СБУ, зовут Тарас Стельмашенко. Это гражданин Украины.

Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники. Также там опубликовали фотографию Стельмашенко. СБУ называла фигуранта «гражданином Украины Т».

По данным издания, он прошел спецподготовку в Ростовской области, а в мае приехал на Украину и поступил под начало Бориса Германа, который является предполагаемым организатором покушения. Изданию стало известно, что Стельмашенко должен был совершать убийства, в том числе по списку из 47 человек, которых планировали убить заказчики покушения на Бабченко.

О задержании нового фигуранта СБУ сообщила 15 июня. Официальный представитель ведомства Богдан Тиводар на пресс-конференции рассказал, что из переписки фигурантов Бориса Германа и Вячеслава Пивоварника стало известно о трех украинских граждан, которые прошли подготовку в Ростовской области для совершения терактов. «Гражданин Украины Т.» руководил этой группой.

29 мая появилась информация об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. На следующий день СБУ сообщила, что Бабченко жив, а убийство было инсценировано как часть спецоперации. Тогда же стало известно, что в Киеве задержали исполнительного директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, который, как сообщила СБУ, готовил убийство 30 человек в Украине по заказу российских спецслужб. Герман заявил, что сообщил о заказе украинской контрразведке и сотрудничал с ней.