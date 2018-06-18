Порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных онлайн-магазинов снизят с 1 июля

Посылки россиян из зарубежных интернет-магазинов дороже €500 обложат сборами. С 1 июля власти снизят порог беспошлинных товаров вдвое.

Об этом сообщил глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазонов. Как пишет ТАСС, Сазонов заявил, что эта мера станет первым шагом в реализации предложения ФТС облагать пошлинами все покупки россиян в заграничных онлайн-магазинах, независимо от их стоимости. Сейчас порог беспошлинного ввоза составляет €1000.

Чиновник Минфина добавил, что перед вводом сбора на все товары с зарубежных сайтов нужно оценить, готовы ли сотрудники таможни и ее информационные системы к росту нагрузки. «Если это будет происходить плавно, то можно говорить о дальнейшем снижении», — добавил чиновник.

Сегодня стало известно, что Федеральная таможенная служба направила в Минфин предложение облагать пошлинами все покупки россиян на зарубежных сайтах. Там посчитали, что такая мера принесет бюджету дополнительно 25 млрд рублей в год. В 2019 году беспошлинный порог снижается до €500 во всем Евразийском экономическом союзе.