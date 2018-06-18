Законопроект о повышении пенсионного возраста примут осенью

Госдума в осеннюю сессию примет в окончательной редакции законопроект о повышении пенсионного возраста россиян. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
«Обсуждение законопроекта будет очень серьезным», — цитирует Жукова ТАСС. По его словам, во время обсуждения будут выслушаны аргументы со стороны региональных властей и общественных организаций. Жуков добавил, что Совет Думы разослал в регионы законопроект для получения отзывов.
Законопроект о пенсионной реформе правительство внесло в Госдуму
14 июня. Документ постепенно повышает пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Первыми реформа может коснуться тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году — по документу, они смогут сделать это на год позже. Сообщалось, что власти готовы пойти на смягчение
реформы в случае острой реакции от россиян. Петиция против повышения пенсионного возраста, размещенная
на Change.org за 4 дня набрала более 1,5 млн подписей.