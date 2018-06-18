Законопроект о повышении пенсионного возраста примут осенью

Госдума в осеннюю сессию примет в окончательной редакции законопроект о повышении пенсионного возраста россиян. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

«Обсуждение законопроекта будет очень серьезным», — цитирует Жукова ТАСС. По его словам, во время обсуждения будут выслушаны аргументы со стороны региональных властей и общественных организаций. Жуков добавил, что Совет Думы разослал в регионы законопроект для получения отзывов.