Telegram подал жалобу на блокировку в ЕСПЧ

Представители Telegram направили в Европейский суд по правам человека жалобу на решение о его блокировке в России. Это второе обращение от команды мессенджера в ЕСПЧ.
О подаче жалобы в ЕСПЧ сообщил в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы «Агора», которая представляет интересы мессенджера в суде. В иске говорится о том, что из-за блокировки в России компания и около 15 млн пользователей могут лишиться доступа к «безопасному сервису интернет-коммуникаций, а также к огромному архиву уникальной информации, которая не может быть получена из других источников».
«Российские власти даже не пытались установить баланс между необходимостью противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни и права Заявителя на распространение информации», — говорится в сообщении Павла Чикова.
Первый иск в ЕСПЧ представители Telegram подали в марте, это была жалоба на штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. В мае Европейский суд по правам человека ее зарегистрировал.
Павел Чиков сообщил также, что в ближайшее время Агора» собирается подать кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда, а при необходимости и в Верховный суд РФ.
Telegram блокируют в России с 16 апреля. Администрация мессенджера отказалась передавать ФСБ ключи для расшифровки переписок своих пользователей, объясняя, что это технически невозможно. 14 июня Мосгорсуд подтвердил первоначальное решение суда.