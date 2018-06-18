Telegram подал жалобу на блокировку в ЕСПЧ

Представители Telegram направили в Европейский суд по правам человека жалобу на решение о его блокировке в России. Это второе обращение от команды мессенджера в ЕСПЧ.

О подаче жалобы в ЕСПЧ сообщил в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы «Агора», которая представляет интересы мессенджера в суде. В иске говорится о том, что из-за блокировки в России компания и около 15 млн пользователей могут лишиться доступа к «безопасному сервису интернет-коммуникаций, а также к огромному архиву уникальной информации, которая не может быть получена из других источников».

Заявители напомнили о возможности вести публичные каналы, авторы которых могут сохранять анонимность, и назвали эти каналы «одним из немногих независимых и свободных источников распространения информации и обмена мнениями». Также в иске говорится о перебоях в работе различных сайтов, возникших из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер.

«Российские власти даже не пытались установить баланс между необходимостью противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни и права Заявителя на распространение информации», — говорится в сообщении Павла Чикова.

Первый иск в ЕСПЧ представители Telegram подали в марте, это была жалоба на штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. В мае Европейский суд по правам человека ее зарегистрировал.

Павел Чиков сообщил также, что в ближайшее время Агора» собирается подать кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда, а при необходимости и в Верховный суд РФ.

Telegram блокируют в России с 16 апреля. Администрация мессенджера отказалась передавать ФСБ ключи для расшифровки переписок своих пользователей, объясняя, что это технически невозможно. 14 июня Мосгорсуд подтвердил первоначальное решение суда.