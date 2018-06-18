Въехавшего в группу пешеходов в Москве таксиста доставили в суд

В Таганский суд Москвы доставили таксиста, который 17 июня въехал в группу пешеходов в центре столицы. Ему должны избрать меру пресечения.

ТАСС отмечает, что материалы дела пока в суд не поступали. Авария произошла вечером 16 июня. Водитель такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Пострадали 8 человек. За рулем был гражданин Киргизии. Он был трезв. Мужчина рассказал, что уснул за рулем, так как провел на смене более 20 часов. Свою попытку побега с места происшествия он объяснил тем, что испугался. Мужчина находится в России легально и имеет все необходимые документы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».