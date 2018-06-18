Два кремлевских управления возглавят близкие к Кириенко чиновники

Два президентских управления возглавят чиновники, близкие к Сергею Кириенко. Владмиир Путин может провести назначения в ближайшее время.

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на собственные источники в президентской администрации. По их данным, Владимир Путин в ближайшее время сменит начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета. Вместо Михаила Брюханова на пост, возможно, назначат Александра Харичева, который занимает пост замглавы управления внутренней политики. Харичев является давним соратником первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко.

«Дождь» пишет, что ранее Госсовет не входил в сферу влияния Кириенко, но новый указ президента о структуре администрации расширил его полномочия . Ранее Кириенко курировал управления по внутренней политике и общественным проектам, теперь к ним добавились управления по Госсовету и информационно-коммуникационным технологиям. Последним заведовал помощник президента Игорь Щеголев, но переназначения не получил.

«Решение связано с тем, что полномочия Щеголева решено передать Кириенко, который фактически отвечал за переизбрание Путина на четвертый срок и должен теперь получить награду за успешную для Путина кампанию», — заявил собеседник «Дождя».

Еще один соратник Сергея Кириенко Сергей Носов будет переназначен на пост начальника управления по общественным проектам.