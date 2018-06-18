Навального отказались привлекать к делу по иску Олега Дерипаски к Лесли и Рыбке

Усть-Лабинский районный суд Краснодара отказался привлекать Алексея Навального к участию в судебном разбирательстве по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Алексу Лесли и Насте Рыбке. Также суд отказался привлекать к делу издания «Медиазона» и Znak.com.

Как сообщил «Интерфаксу» юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, по мнению суда, блокировка сайта Навального «не затрагивает права заявителя».

8 февраля в сети появился материал ФБК, в котором на основании фотографий Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) в сети Instagram и ее книге говорилось о том, что на яхте Олега Дерипаски отдыхал вице-премьер Сергей Приходько и те обсуждали вопросы, касающиеся бизнеса и международной повестки.

28 февраля Дерипаска подал иск к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову. Он обвинили их в том, что они без его согласия распространяли в соцсетях информацию о его частной жизни. Дерипаска потребовал компенсацию — по 1 млн рублей от каждого. Сегодня начинаются первые судебные слушания по этому иску, они пройдут в закрытом режиме. В рамках обеспечительных мер по иску Роскомнадзор заблокировал расследование ФБК и внес его в реестр запрещенной информации. Алексей Навальный и «Медиазона» оспаривали решение о блокировке, суд отклонил иск от них.