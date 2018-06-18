Активист Ильдар Дадин отсудил 5 тысяч рублей у МВД

Замоскворецкий суд присудил компенсацию активисту Ильдару Дадину. Сумма, которую ему должно выплатить МВД, составила 5 тысяч рублей.

Как сообщает ТАСС, в эту сумму вошла компенсация морального вреда за нарушения при конвоировании Дадина. В иске активист просил взыскать с МВД 700 тыс. рублей за то, что его дважды возили в суд, не предоставив питание. Речь идет о заседаниях 31 января и 3 февраля 2015 года, когда суд рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения Дадину по делу о неоднократных нарушениях правил проведения митингов.

Представители МВД говорили, что кормили активиста завтраком, а обед и ужин он не просил. Железнодорожный суд Москвы признал непредоставление питания незаконным и постановил, что эти действия не соответствуют требованиям статьи 3 Конвенции л защите прав человека, которая запрещает пытки.

Ильдар Дадин стал первым россиянином, осужденным за неоднократное нарушение правил проведения митингов. В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил его к 3 годам лишения свободы, позже приговор смягчили до 2,5 лет. В феврале 2017 года Верховный суд отменил приговор, и Ильдар Дадин вышел на свободу. За несколько месяцев до этого он рассказал о пытках в карельской колонии №7, в которой он отбывал срок. Проверка ФСИН не нашла нарушений при проверке. После освобождения Ильдар Дадин подал в суд жалобы к ФСИН и администрации колонии, все они остались без удовлетворения.