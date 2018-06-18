Задержан генеральный директор Audi

Генерального директора Audi Руперта Штадлера задержали сегодня утром по делу о «дизельном скандале». На суде ему изберут меру пресечения.

Reuters сообщает, что топ-менеджер Audi задержан по делу о манипуляциях с датчиками выбросов, из-за которых оказались занижены данные о наличии вредных веществ в выхлопах машин. Руперта Штадлера подозревают в мошенничестве и нарушениях в работе с документами. Всего по делу проходят 20 подозреваемых.

Ранее прокуроры провели обыски в доме Штадлера. 11 июня в отношении него возбудили дело. Также дело было возбуждено на еще одного члена правления компании.

В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна Volkswagen, в который входит Audi, были оснащены ПО, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря этому машины отвечали всем нормам, по факту же их показатели в разы превышали предельный уровень загрязнения воздуха. Скандал привел к отставке гендиректор компании Мартина Винтеркорна. Автокорцерн признал вину в манипуляциях, расследование идет в нескольких странах. В середине июня компанию оштрафовали за обход тестов на вредность выхлопов на €1 млрд.