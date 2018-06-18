Евросоюз продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя

Совет Европы продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя. Их ввели в 2014 году.

На сайте организации говорится, что санкции будут действовать до 23 июня 2019 года. Решение было принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге. Его согласовали ранее и утвердили без обсуждения в ходе этого мероприятия.

Эти санкции запрещают европейским компаниям инвестировать в предприятия Крыма и Севастополя, покупать там недвижимость и предоставлять услуги, а также импортировать товары с полуострова в ЕС. Также ограничения затрагивают экспорт определенных европейских товаров в Крым и запрещают круизным судам из ЕС заходить в его порты, а самолетам — заходить на посадку в его аэропортах, если это не вызвано экстренной ситуацией.