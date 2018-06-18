В ряде российских регионов могут смениться сенаторы

В пяти российских регионах могут смениться сенаторы после губернаторских выборов. Речь идет о представителях Приморья, Кемеровской области, Ненецкого автономного округа, Амурской области и Якутии.

О возможной смене состава Совета Федерации сообщает «КоммерсантЪ». По его данным, свой пост в верхней палате парламента может не сохранить представительница Приморья Светлана Горячева. Врио главы региона Андрей Тарасенко собирается выдвинуть в СФ кандидатуру «военного моряка». Собеседник газеты сказал, что это будет один из вице-адмиралов, не связанный с местными влиятельными группами. Также кресла сенаторов могут потерять представители Кемеровской области Сергей Шатиров и Александр Лаврик. По данным «Ъ», кандадитом в СФ от исполнительной власти региона станет секретарь кемеровской «Единой России» и заместитель губернатора Алексей Синицын. Источник издания рассказал, что Синицыну «некомфортно» работать в Кузбассе после того, как он уступил место спикера регионального парламента бывшему главе области Аману Тулееву. Представителем законодательной власти может стать «кто-то из наиболее себя проявивших крупных финансовых игроков». Собеседник «Коммерсанта» назвал возможными кандидатами ректора Кузбасского института развития профессионального образования Алексея Зеленина и депутата областного совета Вячеслава Петрова.

Также могут смениться сенаторы от Ненецкого АО, Амурской области и Якутии. Нынешние представители НАО в Совете Федерации не заявились на праймериз «Единой России» и вопрос с кандидатурами будут решать после выборов в окружное собрание депутатов. О возможном уходе из СФ сенатора от Амурской области Александра Суворова говорят политологи, напоминая о его возрасте. В Якутии возможным кандидатом в Совет Федерации называют бывшего главу республики Егора Борисова.