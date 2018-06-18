Автор карикатуры на Поклонскую будет просить политического убежища во Франции

Камчатский художник Денис Лопатин собирается просить политического убежища во Франции. Он опасается уголовного преследования из-за карикатуры на депутата Госдумы Наталью Поклонскую.
Как пишет агентство «Камчатка-Информ», сейчас художник уже находится во Франции, куда приехал из Швейцарии несколько дней назад. Денис Лопатин занялся оформлением документов и начал ходить на курсы французского языка.
Лопатин опасается уголовного преследования в России из-за карикатуры на депутата Наталью Поклонскую. В октябре 2017 года в Петропавловске-Камчатском на митинге против запрета показа фильма Алексея Учителя «Матильда» использовали его картину. На карикатуре с изображением женщины было написано «Найдите дуре мужика». На картину пожаловались православные активисты. Камчатские следователи отказались возбуждать дело об оскорблении чувств верующих. По данным «Камчат-Информ», обращение на имя начальника местного СК поступило от депутата Натальи Поклонской. В конце мая она пожаловалась
на карикатуру председателю СК РФ Александру Бастрыкину.