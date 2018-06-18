Автор карикатуры на Поклонскую будет просить политического убежища во Франции

Камчатский художник Денис Лопатин собирается просить политического убежища во Франции. Он опасается уголовного преследования из-за карикатуры на депутата Госдумы Наталью Поклонскую.

Как пишет агентство «Камчатка-Информ», сейчас художник уже находится во Франции, куда приехал из Швейцарии несколько дней назад. Денис Лопатин занялся оформлением документов и начал ходить на курсы французского языка.