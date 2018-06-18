Три человека погибли в ходе землетрясения в Японии

9-летняя девочка и двое мужчин погибли во время землетрясения в районе городов Осака и Киото в Японии. Еще более 200 человек пострадали.

Как сообщает канал NHK, в Осаке около 700 человек эвакуировали в пункты временного размещения из-за того, что их дома пострадали во время подземных толчков. Канал отмечает, что жертвы землетрясения погибли из-за падения стен зданий и домашней мебели на них. В двух префектурах разрушено несколько дорог.

Channel NewsAsia со ссылкой на метеорологические службы Японии сообщает , что возможнны сильные повторные толчки. АЭС в зоне происшествия не пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в 08:00 по местному времени в японской префектуре Осака.