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Неизвестные открыли стрельбу на американском фестивале искусств

17.06.2018

Неизвестные открыли стрельбу на фестивале искусств в американском городе Трентоне, штат Нью-Джерси.

Стрельба началась после драки, сообщает телеканал Fox News. Ранения получили 20 человек, 16 из них — огнестрельные. Пострадавших доставили в местные больницы, рассказал прокурор округа Мерсер Анджело Онофри. Состояние четырех пострадавших оценивается как критическое. 13-летний подросток, находится в крайне критическом состоянии.

​Правоохранительные органы подозревают в причастности к стрельбе по меньшей мере двоих мужчин, один из них задержан и доставлен в полицию, второй подозреваемый погиб. Пока не ясно, был ли он застрелен противниками или полицией.

Организаторы фестиваля в Трентоне принесли соболезнования пострадавшим и их близким и отменили запланированные на воскресенье мероприятия.

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