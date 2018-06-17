Неизвестные открыли стрельбу на американском фестивале искусств

Стрельба началась после драки, сообщает телеканал Fox News. Ранения получили 20 человек, 16 из них — огнестрельные. Пострадавших доставили в местные больницы, рассказал прокурор округа Мерсер Анджело Онофри. Состояние четырех пострадавших оценивается как критическое. 13-летний подросток, находится в крайне критическом состоянии.
Правоохранительные органы подозревают в причастности к стрельбе по меньшей мере двоих мужчин, один из них задержан и доставлен в полицию, второй подозреваемый погиб. Пока не ясно, был ли он застрелен противниками или полицией.
Организаторы фестиваля в Трентоне принесли соболезнования пострадавшим и их близким и отменили запланированные на воскресенье мероприятия.