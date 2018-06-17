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Петицию против повышения пенсионного возраста подписал 1 млн россиян

17.06.2018

Петицию против повышения пенсионного возраста на сайте Change.org подписал 1 млн россиян.

Онлайн-петиция против повышения пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин — до 63 лет к 2034 году набрала к двум часам дня 17 июня 1 млн 24 тыс. 793 подписи. Обращение адресовано президенту, премьер-министру и Федеральному Собранию. Автор инициативы — Общероссийское объединение профсоюзов Конфедерация труда России. Они мотивируют обращение тем, что в большей части регионов люди не доживают до заявленных реформой лет. Также авторы петиции считают, что причина дефицита пенсионного фонда лежит в теневой экономике.

Правительство РФ объявило о повышении пенсионного возраста 14 июня. С 2019 года его начнут повышать каждый год на один год.




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