WP: Посол США готовит визит американских сенаторов в Москву

Об этом со ссылкой на источники в Белом доме и двух дипломатов сообщает The Washington Post. Газета пишет, что эта поездка может положить конец долгому периоду приостановки официальных визитов делегаций Конгресса в Москву из-за «российского дела» о вмешательстве в выборы. По данным собеседников газеты, в столицу РФ могут отправиться сенаторы Ричард Шелби из Алабамы, Джон Нили Кеннеди из Луизианы и Джон Хевен из Северной Дакоты. Хантсман якобы хочет, чтобы некоторые сенаторы съездили в Россию, чтобы понять, что там происходит. Однако окончательного решения по этому поводу еще не принято. Сообщается, что посол заинтересован в том, чтобы продемонстрировать россиянам, что даже самые радикальные американские законодатели готовы работать над улучшением отношений двух стран.
В последний раз сенаторы США планировали поездку в Москву в декабре 2017 года. Однако визит был отменен после того, как российские власти отказали в выдаче визы сенатору-демократу Джоан Шаин.