В Москве зафиксировали четырехкратное превышение уровня сероводорода

Превышение в 3,98 раза максимально допустимого уровня зафиксировано в Косино-Ухтомском районе столицы. Также превышение зафиксировано в Печатниках, в Новокосино, Выхино-Жулебино, Рязанском районе и Люблино, сообщается на сайте Мосэкомониторинга. Эти данные получены со станции в районе Кожухово, которая контролирует зону влияния мусорного полигона «Кучино».
14 апреля против мусорных свалок и загрязнения воздуха прошли митинги в Волоколамске, Балашихе, Клине, Лобне, Сергиеве Посаде, Серпухове, Коломне, Шатуре и Красноармейске.