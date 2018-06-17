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В Москве зафиксировали четырехкратное превышение уровня сероводорода

17.06.2018

Мосэкомониторинг зафиксировал в Москве четырехкратное превышение уровня сероводорода в ночь на 17 июня.

Превышение в 3,98 раза максимально допустимого уровня зафиксировано в Косино-Ухтомском районе столицы. Также превышение зафиксировано в Печатниках, в Новокосино, Выхино-Жулебино, Рязанском районе и Люблино, сообщается на сайте Мосэкомониторинга. Эти данные получены со станции в районе Кожухово, которая контролирует зону влияния мусорного полигона «Кучино».

14 апреля против мусорных свалок и загрязнения воздуха прошли митинги в Волоколамске, Балашихе, Клине, Лобне, Сергиеве Посаде, Серпухове, Коломне, Шатуре и Красноармейске.

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