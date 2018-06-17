Госдеп обвинил РФ в «запугивании» миссии ОБСЕ стрельбой на Донбассе

На Востоке Украины «подчиненные РФ» военные стреляли в сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы «запугать» их.

Об этом в своем Twitter написала представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. При этом она сослалась на соответствующее заявление ОБСЕ. В документе сказано, что 14 июня шестеро наблюдателей на двух бронетранспортерах остановились в районе села Пикузы недалеко от Мариуполя, чтобы исследовать следы, которые предположительно оставил боевой автомобиль. В заявлении ОБСЕ утверждается, что один из участников миссии вышел из своей машины, после чего весь патруль услышал две коротких очереди. Двое мужчин в военной форме стреляли в направлении сотрудников ОБСЕ, а потом в воздух. В организации уверены, что неизвестные стреляли, чтобы «предупредить и заставить покинуть район наблюдателей».

В мае 2018 года съемочная группа ВГТРК попала под обстрел на Донбассе. Пострадали два человека.