Профсоюзы не поддержали повышение пенсионного возраста

Российские профсоюзы не поддерживают законопроект о пенсионной реформе. Об этом стало известно на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая рассмотрела этот документ.

Как сообщает «Интерфакс», позиции сторон на заседании разошлись. Представленные в комиссии работодатели и члены правительства подержали законопроекты, в том числе о повышении пенсионного возраста. Представители профсоюзов выступили против их принятия. Об этом агентству рассказал координатор стороны профсоюзов РТК Михаил Шмаков. При этом он отметил, что мнение специалистов «не мешает правительству действовать по своему регламенту».

Сторона работодателей на заседании комиссии отметила, что нужно более детально оценить последствия повышения возраста выхода на пенсию на российскую экономику и рынок труда. Специалисты вместе с представителями профсоюзов направят свои предложения по реформе в Госдуму.

Сегодня 16 июня законопроекты о повышении пенсионного возраста и росте базовой ставки НДС до 20% были направлены в Госдуму. Ранее сообщалось, что в Кремле рассматривают вариант смягчения пенсионной реформы в случае острой реакции со стороны граждан.