Осужденный за пост с критикой российской операции в Сирии блогер вышел на свободу

Блогер из Тюмени Алексей Кунгуров, которого осудили за пост в ЖЖ с критикой российской спецоперации в Сирии, вышел на свободу. Он пробыл за решеткой 2 года.

Блогер дал интервью изданию Znak.com. В нем он рассказал, что собирается уехать из России и уже находится на пути в сторону госграницы.

«Так всем будет лучше, включая тех борцов с терроризмом, которым так будет даже лучше, достанется меньше работы. Но вообще, они сейчас без работы не сидят. Я был на этапе, на пересылках, так там теперь есть целые спецблоки для «террористов», таких, типа меня», — сказал он, добавив, что в таких «спецблоках» содержатся те, кто «неправильно молились, другие неправильно лайки ставили».

О том, чтобы попросить политического убежища за границей, блогер пока не думает.

Алексея Кунгурова задержали в марте 2016 года за пост в ЖЖ. По версии следствия, Кунгуров оправдывал терроризм своей критикой действий российских войск в Сирии. 15 июня он был арестован, а позже приговорен к 2 годам колонии-поселения.