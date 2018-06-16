Осужденный за пост с критикой российской операции в Сирии блогер вышел на свободу

Блогер из Тюмени Алексей Кунгуров, которого осудили за пост в ЖЖ с критикой российской спецоперации в Сирии, вышел на свободу. Он пробыл за решеткой 2 года.
Блогер дал интервью изданию Znak.com. В нем он рассказал, что собирается уехать из России и уже находится на пути в сторону госграницы.
О том, чтобы попросить политического убежища за границей, блогер пока не думает.
Алексея Кунгурова задержали в марте 2016 года за пост в ЖЖ. По версии следствия, Кунгуров оправдывал терроризм своей критикой действий российских войск в Сирии. 15 июня он был арестован, а позже приговорен к 2 годам колонии-поселения.