Италия отказалась принимать новые корабли с нелегальными мигрантами

Италия не будет принимать два новых корабля с нелегальными мигрантами на борту. Об этом заявил министр внутренних дел и вице-премьер страны Маттео Сальвини.

Слова Сальвини цитирует «Интерфакс». Он заявил, что страна отказывается принять два судна с нелегалами, кроме того, еще два корабля под названиями Lifeline и Seefuchs сейчас находятся у побережья Ливии в ожидании «груза в виде людей, брошенных контрабандистами».

«Пусть этим господам станет известно, что Италия больше не хочет быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции», — заявил Сальвини, добавив, что им придется искать другие порты. По информации чиновника, корабль Aquarius с мигрантами, которому Италия уже отказала, 17 июня прибудет в порт Испании. Это судно европейской гуманитарной неправительственной организации SOS, на его борту находятся 629 человек, в том числе дети. 11 июня власти Италии и Мальты отказались пропустить корабль в свои порты, несмотря на призывы ООН и ЕС, что вызвало критику со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. В ответ итальянские власти потребовали извинений от Парижа.