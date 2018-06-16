Трамп и Путин могут провести встречу в июле

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут в июле провести встречу в Европе. Ранее стало известно, что советники Трампа игнорировали его пожелания встретиться с президентом РФ.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники, встреча может состояться в Европе, когда Трамп приедет на саммит НАТО. Издание отмечает, что президент США лично просил своих помощников об организации встречи после того, как пообщался с Путиным в ноябре 2017 года на саммите АТЭС во Вьетнаме. «После той встречи президент сказал, что хотел бы пригласить Путина в Белый дом, мы это проигнорировали», — заявил собеседник газеты. По его словам, тогда ключевые советники в Совете национальной безопасности Белого дома были против такой встречи и решили подождать, пока Трамп не скажет об этом снова.